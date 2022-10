Starke Schnupfensaison in Salzburg als Vorbote für Grippewelle

Die Coronazahlen sind hoch, derzeit grassieren auch viele grippale Infekte. Dadurch werden Lieferengpässe bei Arzneimitteln teilweise spürbar.

Die Schnupfensaison in Salzburg ist in vollem Gange. Das belegt ein Blick auf die Krankenstandsmeldungen, die bei der Österreichischen Gesundheitskasse eingehen. Vergangene Woche (KW 41) meldeten sich 3167 bei der ÖGK versicherte Personen in Salzburg wegen eines grippalen Infekts krank. In der KW 40 waren es 3374 Personen, in der Woche davor (KW 39) 3474. Im vergangenen Jahr gab es bei der ÖGK in der KW 39 nur 2408 Krankmeldungen wegen grippaler Infekte, eine Woche später waren es mit 2828 ...