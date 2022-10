Starke Verfärbung: Saalfeldener Ritzensee gibt Rätsel auf

Vielen Spaziergängern ist es schon aufgefallen, Fischereiberechtigten ebenfalls. So war die Stadtgemeinde in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Anfragen konfrontiert: Was ist los mit dem Ritzensee? Warum wirkt er derart verschmutzt?

Eine einfache Antwort gibt es dafür noch nicht. "Wir stehen alle vor einem großen Rätsel. Eine Verfärbung in dieser Art hat es noch nie gegeben", erzählt Wirtschaftshof-Leiter Kurt Binder auf PN-Anfrage. Als künstlich angelegter Moorsee ist das Saalfeldener Naherholungsgebiet seit jeher nicht für glasklares Wasser bekannt. Einem unbedenklichen Badevergnügen stand aber im Sommer nie etwas im Weg. Binder: "Erst die letzte Untersuchung Ende August hat wieder sehr gute Badewasserwerte ergeben."



” Bild: SN/sw/andreas rachersberger „Die Trübung ist ...