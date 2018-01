Starker Schneefall: Chaos auf Salzburgs Straßen

Durch den heftigen Schneefall und wegen der akuten Lawinengefahr mussten im Bundesland Salzburg einige Straßen gesperrt werden. Im Frühverkehr sorgte der Schnee für zahlreiche Staus. Die Lawinengefahr in vielen Teilen des Landes ist weiterhin groß.

Viele Autofahrer brauchten am Montag besonders viel Geduld: Durch den vielen Schnee, der seit Sonntagnacht gefallen war, ging es nur langsam voran. Auf vielen Straßen sorgte die weiße Pracht für Rutschpartien. Es staute erheblich auf den Haupteinfahrtsstraßen Richtung Stadt Salzburg - ob etwa von Henndorf, Fuschl, Seekirchen, Elsbethen oder Freilassing kommend. Es kam zu Verkehrsverzögerungen von bis zu zwei Stunden. Häufig ging es nur im Schritttempo voran. Auf den Autobahnen - A1, A10 und A8 - staute es in beiden Richtungen massiv. Grund dafür waren unter anderem hängengebliebene Lkw. Auch in der Stadt Salzburg kam es in fast allen Stadtteilen zu erheblichem Zeitverlust im Morgenverkehr.

Folgende Straßen sind wegen Lawinengefahr derzeit gesperrt:

Zwischen Mühlbach am Hochkönig und Dienten ist der Dientner Sattel gesperrt. Ausweichmöglichkeit besteht nur über die Pinzgauer Straße (B 311). Ebenso ist der Filzensattel zwischen Dienten und Hinterthal nicht befahrbar.

Außerdem ist die Zufahrt über die Mandlwandstraße zum Arthurhaus oberhalb von Mühlbach am Hochkönig nicht möglich.

Die Südrampe der Katschberg-Straße (B99) zwischen Obertauern und Mauterndorf ist seit Sonntagabend wegen der Lawinengefahr gesperrt. Obertauern ist nur über die Nordrampe, von Radstadt kommend, erreichbar.

Die Filzmooser Landesstraße zwischen Filzmoos und Ramsau in der Obersteiermark sowie die Salzachtal Straße (B 159) zwischen Pass Lueg und Tenneck sind wegen akuter Lawinengefahr gesperrt. Eine Ausweichmöglichkeit besteht nur über die A 10 Tauernautobahn.

Die B 165 Alte Gerlos Pass-Straße ist zwischen Rankental und dem Ronachwirt gesperrt.

Auch die Ramsauer-Straße (L 711) ist derzeit nicht befahrbar.

Gesperrt ist seit Sonntag auch der Rundwanderweg auf dem Gaisberg wegen Lawinengefahr.

Der ÖAMTC empfiehlt für Westösterreich generell die Mitnahme von Schneeketten. Für viele Straßen gilt derzeit Schneepflicht.

Gegen Mittag ging der Schneefall am Montag vielerorts in Regen über. Die Schneefallgrenze steigt auf etwa 1000 Meter. Die Lawinengefahr dürfte sich aber erst in den kommenden Tagen wieder entspannen. Auf den Bergen sollen auch am Dienstag bis zu 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

Lawinenwarndienst Salzburg ruft Warnstufe 4 aus

Der Lawinenwarndienst Salzburg hob die Warnstufe auf 4 (groß) an. Es handelt sich dabei um die zweithöchste Warnstufe. Seit Sonntagfrüh wuchs die Schneedecke in weiten Teilen des Landes um 20 bis 30 Zentimeter an. Am Montag sollte die Warmfront mit stürmischem Westwind weiteren Neuschnee bringen. Dieser Schnee überdecke den umfangreichen Neu- und Triebschnee der letzten Tage, weshalb sich im freien Skiraum eine sehr kritische Situation ergibt, hieß es im Lawinenwarnbericht für Salzburg. Vor allem oberhalb der Waldgrenze seien zahlreiche kleinere, vereinzelt aber auch große Lawinen zu erwarten, die auch exponierte Verkehrswege gefährden können. Schon bei geringer Zusatzbelastung könnten Schneebretter im Steilgelände ausgelöst werden. Zudem erschwere schlechte Sicht die Beurteilung der Lage.

Lediglich in den Lungauer Nockbergen wurde die Gefahr mit Stufe drei - erheblich - bewertet. Mit einer Entspannung der Situation sei erst im Lauf der Woche zu rechnen, sagte Meteorologe Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg zur APA.

In der Stadt Salzburg betrug die Schneedecke Montagfrüh sechs Zentimeter, in Abtenau, Radstadt, Lofer und Mittersill war sie jeweils rund einen halben Meter dick, in Krimml 65 Zentimeter. Auf der Schmittenhöhe gab es seit Sonntag einen Anstieg von 182 auf 216 Zentimeter, auf der Loferer Alm von 229 auf 252 Zentimeter, informierte Haslhofer. Im Lauf des Tages sollte die Schneefallgrenze aber deutlich steigen, in der Nacht dann aber wieder auf 500 bis 700 Meter fallen. Erst im Lauf des Dienstages sei mit einem Ende der Niederschläge zu rechnen.

Drei Bergrettungseinsätze in Salzburg wegen verirrter Wintersportler

Trotz der widrigen Witterung und hohen Lawinengefahr haben sich am Sonntag im Land Salzburg mehrere Wintersportler ins freie Gelände gewagt und dann ohne Hilfe nicht mehr alleine ins Tal gefunden. Drei Mal mussten Helfer der Bergrettung deshalb ausrücken, um sie in Sicherheit zu bringen, berichtete die Landespolizeidirektion.

Im Skigebiet Dachstein West bei Rußbach verließ ein 28-jähriger Deutscher am frühen Nachmittag die Piste und fuhr ins freie Gelände. Dabei geriet er in den sogenannten Neffgraben. Schließlich konnte er wegen der großen Neuschneemengen und der extremen Steilheit des Grabens nicht mehr weiter. Um 14.30 Uhr setze er deshalb einen Notruf ab. Er konnte dabei auch seine GPS-Koordinaten durchgeben. 15-Bergretter und zwei Polizisten kamen dem 28-Jährigen zu Hilfe. Wegen der großen Gefahr mussten sie ihn mit einem Seil nach oben bergen, ehe alle gesichert ins Tal konnten. Der Deutsche hatte keine Versicherung und wird nun wohl die Kosten der Bergung selbst zahlen müssen.

Ungefähr zur selben Zeit wurde auch die Bergrettung Golling (Tennengau) alarmiert: Zwei Tourengeher waren von der Mautstation auf den Trattberg gestiegen. Wegen des dichten Nebels, des starken Windes und des heftigen Schneefalls fuhren sie dann aber in die falsche Richtung ab. Als sie dies bemerkten, machten sie Halt und stiegen wieder zum Gipfel auf. Da sich die Lage aber nicht besserte, verständigten sie die Einsatzkräfte. Zehn Bergretter stiegen zum Gipfel auf und begleiteten die Tourengeher ins Tal.

Und in Sportgastein verpassten zwei Skifahrer am Nachmittag bei der Abfahrt S4-Mooskar die letzte Abzweigung zur Talstation und gerieten in umwegsames Gelände. Sie stiegen durch den Tiefschnee ab und gelangten zur unbewirtschafteten Naßfelderhütte, die etwa eineinhalb Kilometer von der Liftstation entfernt ist. Auch die beiden riefen via Handy um Hilfe. Bergretter und Alpinpolizisten brachten die Männer - ein 50-jähriger Niederländer und ein 54-jähriger Deutscher - zum Talanfang. Die Urlauber waren unverletzt, aber erschöpft und unterkühlt.

