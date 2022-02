Starker Schneefall führt zu Verkehrsbehinderungen in Salzburg

Wie erwartet haben die starken Schneefälle am Dienstag vor allem in den Gebirgsregionen Verkehrsbehinderungen verursacht.

Es ist im gesamten Landesstraßennetz mit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen, teilte das Land Salzburg am Dienstag mit. Die Situation wird auch noch tagsüber anhalten. Denn: Der Tag bringt viele Wolken und allgemein winterliches Wetter. Nur in tiefen Lagen kann der Niederschlag in Form von Regen oder Schneeregen niedergehen. Knapp darüber geht es in Schnee über. Es ist kalt und winterlich.

Bis Mittag schneit es vielfach noch mäßig stark und speziell in den Nordstaulagen auch anhaltend. Am Nachmittag lässt der Schneefall nach. Im Lungau wechseln sich Schneefall und Sonnenschein ab. Der Wind weht lebhaft bis stark, im Lungau auch stürmisch. Die Tageshöchstwerte erreichen -2 bis +3 Grad.

Neuschneemengen: