Starker Schneefall: Pkw mit Schneepflug überschlug sich in Saalfelden

Der Fahrzeuglenker musste in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert werden. Die Pinzgauer Straße B311 war im Bereich des Unfalls komplett gesperrt.

Am Donnerstag fuhr ein 39-jähriger Pinzgauer mit einem Firmen-Pkw auf der Pinzgauer Straße B311 von Saalfelden kommend in Richtung Lofer. Zu diesem Zeitpunkt herrschte starker Schneefall und die Straße war voll Schneematsch.

Im Gemeindegebiet Saalfelden geriet der Pkw, an dem eine Schneepflug montiert war, aus noch bis unbekannter Ursache ins Schleudern und kam in weiterer Folge von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto und kam rechts neben der Fahrbahn in der angrenzenden Wiese seitlich zum Liegen.

Der Unfalllenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden mittels Bergeschere aus dem Pkw befreit werden. Bei dem Unfall wurde der Mann verletzt und vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Während des Einsatzes musste die B311 im Bereich des Unfalls komplett gesperrt werden. Gegen 19:00 Uhr konnte die Sperre aufgehoben werden, berichtet die Polizei.