Starker Verkehr und Stau entlang der Tauernautobahn: Sperren werden respektiert

Die Abfahrtssperren sind am Wochenende auf allen Ausfahrten der A10 Tauernautobahn von Puch-Urstein bis St. Michael im Lungau in Kraft. An einem der stärksten Urlauber-Reisetage hat sich Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll aus der Luft einen Überblick verschafft.

Gegen elf Uhr, gerade, als der Verkehr am Samstag am stärksten war, überflog der Landesrat in einem Polizeihubschrauber die Strecke entlang der A10. Sein erfreuliches Resümee laut Franz Wieser, Sprecher des Landes Salzburg: "Die Leute bleiben auf der Strecke." Die Sperren seien in den Navigationssystemen offensichtlich gut eingepflegt worden. Weitere Erkenntnisse: "Alle Abfahrten sind frei, in den Orten herrscht ein normaler Verkehrsfluss. Zwischen den Orten ist wenig los, das deutet auf diesen Strecken auf einen ganz normalen Samstags-Verkehr hin." Die Verringerung des Verkehrs auf den Ausweichrouten sei gut zu erkennen. "Wir sehen, dass die Urlauber auf der Autobahn bleiben. Uns ist allen bewusst, dass sich bei einem Unfall oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen die Situation jederzeit zuspitzen kann", sagt Landesrat Schnöll. Anders das Bild auf der A10 - gegen 11 Uhr wurden rund 3300 Autos am Knoten Salzburg gezählt. Das ist ein neuralgischer Punkt. An normalen Tagen sind tagsüber 800 bis 1200 Fahrzeuge unterwegs. Auf Stau-Schau mit aktuellen Informationen ÖAMTC-Stauberater Martin Bühringer im SN-Gespräch: "Es geht brutal zu. Nahe Werfen hat es um die Mittagszeit rund vier Kilometer Stau gegeben, doch der hat sich schon wieder aufgelöst." Nach Mittag gab es vom Walserberg in Richtung Salzburg bis zur Baustelle bei Puch zäh fließenden Verkehr. Auch ein Unfall bremste die Reiselustigen. Bühringer habe jedenfalls keine Tunnelsperre gesehen, doch der Verkehr insgesamt sei "recht rass". Es gebe viele Pannen und kleinere Unfälle, meist verursacht durch Unachtsamkeit. Brisant: "Die Rettungsgasse funktioniert fast gar nicht, nicht einmal ich mit dem Motorrad komme durch." Und zum Thema Blockabfertigung? Auch diese sei noch nicht gestartet - "erst, wenn die Autos zwischen St. Michael und Zederhaus stehen". In Tirol ist der Verkehr ebenfalls sehr stark, streckenweise gibt es Stau. Weitere Informationen folgen.