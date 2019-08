Starkes Gewitter: Blitz schlug in Viehhausener Maibaum ein

Eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd hat sich ein 28-jähriger Deutscher der Polizei am Montagabend geliefert. Ausgangspunkt war Rosenheim in Bayern, die Amokfahrt endete erst kurz vor Anif.

Seit Montag 11 Uhr kann am Grenzübergang nach Deutschland dreispurig kontrolliert werden. Das soll Staus im Rückreiseverkehr im August vermeiden.

Chronik

Ein Bursche stürzte am Samstagnachmittag in Grödig-Fürstenbrunn von einem Balkon. Er fiel knapp zwei Meter in die Tiefe und brach sich den Arm.