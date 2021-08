Starkregen hat Fließgewässer wieder anschwellen lassen - Personenrettung auf der Salzach in Neukirchen

Der Starkregen der vergangenen Nacht hat die Fließgewässer in Salzburg wieder anschwellen lassen. Die Krimmler Ache, der Obersulzbach und die Salzach in Mittersill hätten inzwischen die Meldegrenze erreicht, heißt es laut Landeswarnzentrale. Es habe jedoch bisher keine Hochwassereinsätze gegeben, aber eine Personenrettung.

Gegen drei Uhr früh waren Wasserretter, Polizisten und Feuerwehrleute in Neukirchen am Großvenediger ausgerückt, um eine Person, die auf einer Sandbank inmitten der Hochwasser führenden Salzach im Bereich Bärngartensiedlung saß, per Boot zu retten. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten nach medizinischer Untersuchung ins Krankenhaus Mittersill.

Zuvor gab der Verletzte an, in Begleitung einer zweiten Person gewesen zu sein. Der Verbleib seines Begleiters war zunächst unklar, weshalb die Kräfte der Feuerwehr die Polizei bei der Suche unterstützte. Mehrere Parkplätze und Bereiche im Nahbereich der Salzach wurden abgesucht, alle ergebnislos. Gegen 5.30 Uhr konnte der Begleiter durch die Polizei unversehrt ausgemacht werden.

Bis in die Mittagsstunden soll es laut ZAMG verbreitet weiter regnen, wobei der Niederschlag langsam nachlässt. Am Nachmittag ziehen nur ab und zu Regenschauer durch und die Wolken lockern langsam auf. Ab dem späteren Nachmittag zeigt sich zeitweise die Sonne.

Der Boden ist bereits sehr feucht und es werden bis Donnerstagvormittag zwischen 20 und 40 Millimeter Regen erwartet, in den Hohen Tauern lokal bis zu 80 Millimeter. Es kann daher laut Katastrophenschutz des Landes zu lokalen Überschwemmungen, Muren und Hangrutschungen kommen.

Verhalten im Notfall

Die Behörden bitten die Bevölkerung folgendes zu beachten:

Regenwasserabläufe freihalten

Fenster im Erdgeschoß und Keller geschlossen halten

An hangseitigen Gebäudeteilen die Kellerschächte abdichten

Keine Aufräumarbeiten in den Nachtstunden

Unnötige Fahrten und Spaziergänge vermeiden

Auf die Anweisungen der Behörden und Einsatzkräfte achten

Via Medien auf dem Laufendem halten

Der Katastrophenschutz des Landes und der Bezirke ist in engem Kontakt mit den Einsatzkräften im ganzen Land, den Meteorologen und dem hydrographischen Dienst des Landes Salzburg.

SN/robert ratzer

Ab Donnerstagnachmittag entspannt sich die Lage

Der Regen sollte bis Donnerstagmittag anhalten, ab dem Nachmittag entspannt sich die Lage. Am Freitag folgt ein Wechselspiel zwischen Wolken, Regen und Sonne, heißt es von den Meteorologen der ZAMG. Am Samstag wird es wieder wärmer - bis zu 28 Grad sind dann möglich. "Am Sonntag steht jedoch wieder die nächste Kaltfront vor der Tür."