Starkregen hat Flüsse im Oberpinzgau wieder anschwellen lassen - deutscher Urlauber auf Sandbank "eingeschlafen"

Der Starkregen der vergangenen Nacht hat die Fließgewässer in Salzburg wieder anschwellen lassen. Die Krimmler Ache, der Obersulzbach und die Salzach in Mittersill hätten inzwischen die Meldegrenze erreicht, heißt es laut Landeswarnzentrale. Es habe jedoch bisher keine Hochwassereinsätze gegeben, aber eine Personenrettung.

Gegen drei Uhr früh waren Wasserretter, Polizisten und Feuerwehrleute in Neukirchen am Großvenediger ausgerückt, um eine Person, die auf einer Sandbank inmitten der Hochwasser führenden Salzach im Bereich Bärngartensiedlung saß, per Boot zu retten. Laut Polizei Salzburg handelte sich dabei um einen 28-jährigen deutschen Urlauber aus dem Landkreis Würzburg. Der Mann haben mit einem gleichaltrigen Freund in Neukirchen gefeiert und war später "aus im unerklärlichen Gründen schlafend auf einer Sandbank inmitten der Salzach aufgewacht."

Eine Anrainerin hörte um kurz nach drei Uhr nachts bei strömenden Regen die Hilfeschreie des 28-Jährigen und verständigte die Polizei. Die Polizeistreife konnte den Mann vom Südufer des hochwasserführenden Flusses aus nur mit T-Shirt und Hose bekleidet auf der Sandbank wahrnehmen, aufgrund des Lärms durch den Fluss und den Regen jedoch keinen Kontakt aufnehmen.

Sein Freund schlief währenddessen im Wohnwagen

Ein Überqueren der links und rechts von der Sandbank befindlichen Flussarme war wegen der anhaltenden Regenfälle und der daraus resultierenden Hochwassersituation nicht möglich, heißt es von der Polizei. Während die eingetroffene Feuerwehr Neukirchen für die Beleuchtung sorgte, schwamm ein Mitglied der Wasserrettung zur Sandbank und versorgte den frierenden Deutschen mit einer Rettungsdecke. Anschließend wurde er mit einem Boot der Wasserrettung geborgen und dem Roten Kreuz übergeben. Der offensichtlich alkoholisierte Mann wurde unterkühlt ins Krankenhaus Mittersill gebracht. Sein Freund, dessen Aufenthalt vorerst nicht klar war, konnte später im Wohnmobil der beiden Urlauber schlafend angetroffen werden.

Die Feuerwehr Neukirchen war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 36 Kräfte vor Ort, die Wasserrettung Mittersill, Niedernsill, Zell am See und Saalfelden beteiligten sich mit ebenfalls fünf Fahrzeugen und 35 Kräften am Einsatz.



Hochwasserlage soll sich ab dem Nachmittag entspannen

Der Regen sollte bis Donnerstagmittag anhalten. Es kann weiterhin laut Katastrophenschutz des Landes zu lokalen Überschwemmungen, Muren und Hangrutschungen kommen. Ab Donnerstagnachmittag soll sich die Lage entspannen. Am Freitag folgt ein Wechselspiel zwischen Wolken, Regen und Sonne, heißt es von den Meteorologen der ZAMG. Am Samstag wird es wieder wärmer - bis zu 28 Grad sind dann möglich. "Am Sonntag steht jedoch wieder die nächste Kaltfront vor der Tür."

Verhalten im Notfall

Die Behörden bitten die Bevölkerung folgendes zu beachten:

Regenwasserabläufe freihalten

Fenster im Erdgeschoß und Keller geschlossen halten

An hangseitigen Gebäudeteilen die Kellerschächte abdichten

Keine Aufräumarbeiten in den Nachtstunden

Unnötige Fahrten und Spaziergänge vermeiden

Auf die Anweisungen der Behörden und Einsatzkräfte achten

Via Medien auf dem Laufendem halten

Der Katastrophenschutz des Landes und der Bezirke ist in engem Kontakt mit den Einsatzkräften im ganzen Land, den Meteorologen und dem hydrographischen Dienst des Landes Salzburg.