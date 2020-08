Starkregen hielt Feuerwehren innergebirg auf Trab

Starke Regenfälle ließen Samstagabend die Pegelstände der Gewässer steigen und führten zu mehreren Feuerwehreinsätzen. Gröbere Schäden traten aber nicht ein.

Laut Landeswarnzentrale waren in der Nacht Feuerwehren in neun Salzburger Gemeinden im Einsatz, insgesamt 170 Personen. Großteils waren sie aber mit dem Aufbau von Hochwasserschutz beschäftigt, der glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen musste.

In St. Johann und Großarl wurde sicherheitshalber der Hochwasserschutz im Ortsgebiet errichtet. Die B163 zwischen Wagrain und St.Johann wurde wegen eines drohenden Murenabgangs kurzzeitig gesperrt - der allerdings ebenfalls nicht eintrat. Auch in Bad Gastein und Dorfgastein waren die Feuerwehren im Einsatz. In Mittersill erreichte die Salzach kurzzeitig sogar Alarmstufe 1. Laut dem Hydrographischen Dienst des Landes Salzburg hat sich die Lage über Nacht dank Niederschlagspausen entspannt. Am Sonntag ist mit wieder steigenden Pegelständen zu rechnen, allerdings nicht höher als Samstagabend.

SN/land salzburg Die Feuerwehr Tamsweg rückte nach einem Blitzschlag aus.

Blitzschlag im Lungau

Die Gewitter führten auch im Lungau zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 21 Uhr schlug ein Blitz in ein Wohnhaus in Wölting ein, vermutlich in die Dachrinne. Durch den Blitzeinschlag wurde ein Großteil der Elektroinstallationen sowie Teile eines Kachelofens komplett zerstört. Brand brach jedoch keiner aus. Die Feuerwehr baute einen entsprechenden Brandschutz auf und kontrollierte unter Atemschutz das gesamte Gebäude mit der Wärmebildkamera. Im Einsatz standen 55 Mann der Feuerwehr sowie Rotes Kreuz und Polizei.

Was für Sonntag zu erwarten ist

Laut aktueller Niederschlagsprognose der ZAMG werden bis Montag in der Früh flächendeckend markante Niederschläge erwartet. Besonders betroffen ist der Alpenhauptkammbereich bis zu den Niederen Tauern. Lokal sind sehr hohe Niederschlagssummen möglich, die auch örtlich zu Vermurungen und Überschwemmungen führen können. Zusätzlich bedeutet das für das Bundesland Salzburg ein Potential für hohe Wasserführungen im Ober- und Unterpinzgau, im Pongau einschließlich Ennstal sowie besonders für den gesamten Lungau.

Quelle: SN