Starkregen: Sieben Wohnhäuser in Thumersbach evakuiert

Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage sind im Zeller Ortsteil Thumersbach die Hänge im Bereich Kendlergraben nach wie vor in Bewegung. Sieben Wohnhäuser wurden am Donnerstagabend sicherheitshalber evakuiert. Die Personen, die ihre Häuser verlassen mussten, kommen laut des Katastrophenschutzreferenten des Landes bei Bekannten und Verwandten in der Umgebung unter. Die Bewohnerinnen und Bewohner von etwa 30 weiteren Gebäuden wurden mittels Lautsprecherdurchsagen ersucht, die Nacht in den oberen Stockwerken zu verbringen. Die Experten Vorort beurteilen laufend die Lage. Einsatzkräfte versuchen mithilfe von Spezialgeräten die Hänge zu stabilisieren. Auch Drohnen werden zur Lagebeurteilung eingesetzt. Geflogen wird auch in der Nacht. Die Feuerwehr, Experten der Wildbach- und Lawinenverbauung und der Bezirkshauptmannschaft sind vor Ort im Einsatz.