Starkregenfront rollt auf Salzburg zu - "nehmt diese Warnungen ernst"

Bei Geosphere Austria wird das Bundesland Salzburg in der Gefahrenübersicht mit "gelb" eingestuft. Meteorologe Alexander Ohms: "Nach derzeitiger Datenlage werden die Pegel der Fließgewässer die Meldegrenze, aber nicht die Warngrenze erreichen. Wir erwarten, dass die Salzach etwa bei Mittersill ihren höchsten Stand am Mittwochmorgen erreicht, in der Stadt Salzburg wird dies zeitverzögert in den späten Vormittagsstunden der Fall sein."

Mit Überschwemmungen wie im Sommer 2021 rechnet Ohms nicht. Der Grund sei eben die erwähnte Schneefallgrenze. Damit ist sehr viel Wasser gebunden "und das hilft uns sehr" (Ohms).

Spätestens ab Mittwochnachmittag sollten die intensiven Niederschläge abklingen. Das lange Wochenende bringt deutlich stabileres und wärmeres Wetter mit sich. Ohms: "Wichtig wären jetzt natürlich einmal ein, zwei trockene Wochen. Damit könnten sich gesättigte Hänge stabilisieren. Und die Bauern könnten Wiesen mähen und die Heuernte einfahren." Doch mit entsprechenden Prognosen können die Meteorologen derzeit nicht dienen. In der kommenden Woche ist wieder mit instabilen Verhältnissen zu rechnen.