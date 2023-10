Starschauspieler übernimmt Regie in Hüttau

Der gebürtige Werfener Gerhard Greiner, der 15 Jahre lang Teil der Landkrimi-Serie "Vier Frauen und ein Todesfall" war, gibt als Regisseur der Theatergruppe Hüttau schon ab Ende Oktober den Ton an.

Die Theatergruppe Hüttau blickt bereits jetzt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Erst übernahm Johanna Steiner den Posten der Obfrau von ihrem Vater Christian Posch. Als dann Regisseur Philipp Breitfuß den Weg von Hüttau ins Salzburger Landestheater fand, stand man beim Pongauer Verein ohne Spielleiter da. Ersatz wurde aber schnell gefunden. "Als wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Ersatz für Philipp Breitfuß machten, sprang Gerhard Greiner schnell an Bord und verstärkt unsere Theatergruppe bestimmt mit einigen professionellen Tipps und Tricks", freut sich die Obfrau.

Der "Gute Geselle" kommt nach Hüttau

Greiner ist in der Welt des österreichischen Films und Theaters längst kein Unbekannter. 15 Jahre lang verkörperte der gebürtige Werfener in der ORF-Fernsehserie "Vier Frauen und ein Todesfall" die Rolle des Briefträgers und späteren Polizisten Toni Steiger. Gemeinsam mit der Schauspielerin und Sängerin Bina Blumencron stand er im Rahmen des Kabarettprogramms "Singlecafé" unter anderem im Kleinen Theater in Salzburg auf der Bühne und 2021 schlüpfte der Pongauer beim "Jedermann" auf der Festung Hohensalzburg in die Rollen des Teufels und Guten Gesellen.

Mit Vorfreude zur Premiere

Nach Regisseur-Tätigkeiten in Hof und Thalgau ist das Amateurtheater für den erfahrenen Mimen kein Neuland. "Ich freue mich schon sehr darauf, mit den Schauspielern zusammenzuarbeiten", blickt der 52-Jährige nach vorne.

Ende Oktober beginnen nun die Probearbeiten für sein Regiedebüt bei der Hüttauer Theatergruppe. "Mit ,Außer Kontrolle' von Ray Cooney starten wir dann zu Ostern mit einer sehr lustigen Komödie in die Aufführungen." Dabei ähnle das Laientheater den professionellen Aufführungen sehr. "Es gibt eigentlich kaum Unterschiede. Im Amateurtheater kommt einfach mehr Schauspielunterricht mit dazu", weiß Greiner.

Die Theatergruppe Hüttau zählt derzeit 35 Mitglieder, die sich gemeinsam um jegliche Punkte rund um ihre Bühnenaufführungen - vom Designen der Plakate über die Bewirtung und Maske bis hin zur Technik und den Bühnenaufbau - selbst kümmern.