168 junge Debütantenpaare eröffneten den Seifert-Ball.

Am Samstagabend fand der Ball der Tanzschule Niki Seifert in der brandboxx Salzburg in Bergheim statt. Insgesamt 336 junge Tänzer im Alter eröffneten einen der größten Bälle des Bundeslandes. Rund 2000 Besucher feierten beim 26. Tanzschulball mit.

(SN)