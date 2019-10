Start der Raiffeisen Finanzakademie im Tennengau

Wirtschaftsinteressierte Schülerinnen und Schüler aus allen Bezirken erhalten im Rahmen der Raiffeisen Salzburg Finanz Akademie eine einjährige Ausbildung.

Das Thema Wirtschaft wird in der Schule oft vernachlässigt, deshalb bietet Raiffeisen Salzburg eine attraktive Zusatzausbildung. Die Raiffeisen Finanzakademie gibt Schülern einen praxisnahen Einblick in die Finanzwelt. Den interessierten Jugendlichen wird in geblockten Unterrichtseinheiten ein attraktives Lernfeld für zukünftige Arbeitsanforderungen ...