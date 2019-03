Im Weinarchiv der Blauen Gans wurde am Donnerstagabend das Kulinarikfestival "eat&meet" eröffnet.

Schauspieler und Genießer Sascha Oskar Weis las zum Auftakt Miniaturen des legendären Gastronomiekritikers Wolfram Siebeck. Dazu servierte das Küchenteam Köstlichkeiten getreu dem diesjährigen Motto "Junges Gemüse, Wermut & Bowls in the City". Vom 1. bis zum 31. März erwarten Interessierte 165 kulinarische Begegnungen in 54 Lokalen.

Anzeige

Quelle: SN