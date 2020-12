Start für Massentests in der Stadt Salzburg - Bürgermeister Preuner ließ sich als einer der ersten testen

110.000 Testkits sind für freiwillige Testpersonen vorbereitet. 70 Teststraßen mit je drei Spuren stehen am Freitag und Samstag zur Verfügung. 55 Teststraßen befinden sich im Messezentrum, neun am Flughafen und sechs im Kongresshaus. Zeitgleich können somit 210 Abstriche genommen werden.

"Ich habe das ja schon einmal gemacht, es kitzelt ein bisschen in der Nase", sagt Harald Preuner. Der Salzburger ÖVP-Bürgermeister war am Freitag in der Früh einer der ersten, die sich im Messezentrum testen ließen. Wenige Minuten später war klar: Das Ergebnis des Antigen-Schnelltests ist negativ.

Mit welchem Andrang die Stadt Salzburg am Freitag und Samstag bei den kostenlosen Schnelltests im Messezentrum, im Kongresshaus und im Terminal 2 des Salzburger Flughafens rechnen kann, wollte Preuner nicht abschätzen. 110.000 Testkits wurden stehen bereit. Es gehe darum, dass man vor den Weihnachtsfeiertagen wisse, ob man positiv oder negativ sei, damit man dann ruhigeren Gewissens Familienangehörige treffen könne. Die Beteiligung in Prozent abzuschätzen sei ebenso schwierig wie das Ergebnis einer Wahl, meinte Preuner. Und: Zufrieden sei er immer.

Michael Haybäck, der oberste Leiter der Stadtverwaltung ergänzte, dass man in einer Pandemie neben Ge- und Verboten auch Überzeugungsarbeit brauche. Und die dauere eben ihre Zeit. "Dass man nach einem Test ein gutes Gewissen haben darf, muss sich erst herumsprechen."

Für eine mögliche zweite große Massentestung im Jänner stehe man Gewehr bei Fuß, betonte Preuner. Einen Termin habe man vom Bund aber noch nicht anvisiert bekommen, er kenne auch nur die in den Medien kolportierten Tage rund um den 9. und 10. Jänner. Allerdings müsse man auch die Frage stellen, wer für die Kosten aufkommen werde. Denn die seien für die Städte und Gemeinden erheblich.



Quelle: SN