Starthilfe für Frühchen Johanna

Johanna kam im Vorjahr kurz vor Weihnachten vier Monate zu früh auf die Welt. Ihre Familie braucht Unterstützung bei Therapien.

Die kleine Johanna war im vorigen Jahr so etwas wie ein Weihnachtswunder. Am 18. Dezember brachte Mutter Anna Karrer das Baby zur Welt. Zwei Wochen davor hatten die Ärzte dem Kind keine Überlebenschance gegeben, sagt die Mutter. Nach 22 Schwangerschaftswochen hatte die 26-Jährige aus Lengau einen Vorfall ihrer Fruchtblase, kurz danach trat Fruchtwasser aus. "Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich in den kommenden 48 Stunden eine Totgeburt haben werde." Ihr Lebensgefährte übernachtete bei ihr im Spital. Das vorhergesagte Ereignis trat aber nicht ein. Irgendwie, sagt Anna Karrer, habe es das Baby geschafft, noch zwei Wochen im Bauch zu bleiben. Dann musste Johanna doch per Notkaiserschnitt geholt werden, weil sich die Entzündungswerte verschlechterten.

Den Weihnachtsabend verbrachte Anna Karrer auf der Intensivstation. "An dem Tag wurde Johanna intubiert." Fast ein Jahr ist vergangen und Mutter und Tochter befinden sich wieder auf der Mutter-Kind-Station im Salzburger Uniklinikum. Das erste Lebensjahr von Johanna war für die Familie eine Berg- und Talfahrt mit vielen Spitalsaufenthalten. Schon nach der Geburt war klar, dass ein Baby, das vier Monate zu früh auf die Welt kommt, viel aufzuholen hat. Zusätzlich hatte sie sogar für diese Zeit mit 530 Gramm ein verhältnismäßig geringes Gewicht.

"Das erste Ziel war, dass sie in den ersten Monaten das aufholt, was Babys bis zur Geburt eigentlich schon können: Trinken ohne Sonde oder Atmen ohne Atemunterstützung." Das selbstständige Trinken lernte Johanna rasch. Allerdings gab es bald einen weiteren Rückschlag für die Familie: Ein kleines Luftbläschen war Johanna ins Hirn aufgestiegen und sie erlitt dadurch einen Schlaganfall, der ihr Bewegungszentrum schädigte. "Johanna kann alles bewegen, aber auf einer Seite hat sie mit gezielten Bewegungen Probleme."

Danach kamen bei dem Baby auch noch Probleme mit dem Bauch dazu: Durch den unreifen Darm entwickelte sie mehrere Infektionen, sodass sie insgesamt sechs Mal operiert werden musste. Später entwickelte sie noch eine Kuhmilchallergie, sodass sie wieder einen Monat lang im Spital bleiben musste, zwei Wochen davon auf der Intensivstation.

Bis vor wenigen Tagen war Anna Karrer mit ihrer Johanna wieder im Krankenhaus. Die Vermutung, dass die Kleine aufgrund ihrer anderen Erkrankungen eine Epilepsie entwickeln könnte, hatte sich Mitte November bestätigt. Jetzt musste sie medikamentös eingestellt werden, um die Anfälle möglichst in den Griff zu bekommen. Denn mit jedem Anfall wird Johanna in ihrer Entwicklung wieder etwas zurückgeworfen. "Das Ziel ist jetzt, dass sie frei von Anfällen ist. Das hängt aber ganz davon ab, wie die Medikamente bei ihr anschlagen."

Mutter Anna Karrer erklärt den Gesundheitszustand ihrer Tochter mit medizinischer Genauigkeit. Da hilft ihr einerseits ihre Ausbildung zur Pflegehelferin. "Und ich wollte immer genau verstehen, was mit meinem Kind passiert. Denn wenn man das versteht, kann man leichter damit umgehen." Mit psychologischer Unterstützung im Spital kann sie mittlerweile mit der Situation ihres Kindes besser umgehen. "Aber natürlich bin ich oft traurig und weine."

Die Mutter setzt auch alles daran, dass sich Johanna so gut wie möglich entwickelt. Seit dem Alter von 32 Wochen bekommt das Baby Physiotherapie. Zusätzlich macht die Mutter mit Johanna auch Vojta-Therapie, bei der Reflexzonen aktiviert werden. Und auch Osteopathie bekommt das Baby. "Durch das lange Liegen hat sie eine Schrägstellung des Kopfes entwickelt und durch die Operationen am Darm nimmt sie eine Schonhaltung ein. Die Osteopathie hilft, das zu korrigieren." Leider kommen auf die Familie dadurch zusätzliche Kosten zu. Denn die Sozialversicherung zahlt immer nur eine Therapie auf einmal. Die Mutter möchte ihr Kind aber so gut wie möglich fördern. "Ich bin da sehr ehrgeizig. Und sie profitiert von alle drei Therapien. Alle Kompetenzen, die Johanna hat, sollen gefördert werden. Und ich möchte später sagen können: Ich habe alles versucht, damit sich Johanna so gut wie möglich entwickelt."

Wie sich die kleine Johanna weiterentwickeln wird, lässt sich derzeit schwer sagen. Manche Frühgeborene würden vieles rasch aufholen, haben die Ärzte den Eltern gesagt. Es könne aber auch sein, dass vieles für sie sehr schwer werde. Die Familie freut sich über jeden kleinen Fortschritt. "Neulich hat sie sich ganz allein vom Bauch auf den Rücken gedreht", sagt Anna Karrer.

Die kleine Johanna braucht ihre Mutter auf jeden Fall weiter rund um die Uhr, deshalb hat Anna Karrer nun auch um Hospizkarenz angesucht. Ob sie in absehbarer Zeit wieder in ihren Beruf einsteigen wird können, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Vor ihrer Schwangerschaft hatte sie in einem Seniorenwohnheim gearbeitet. "Ob für Johanna eine Kinderbetreuung möglich ist, wie es mit der Schule einmal aussieht: Das alles wird davon abhängen, wie sich die Beeinträchtigung von Johanna entwickelt."

Für das diesjährige Weihnachtsfest hat die Familie bescheidene Wünsche. "Ich bin schon froh, wenn wir nicht wieder auf der Intensivstation sind."



Spendenfür Johanna Karrer

sammelt das Rote Kreuz:

IBAN: AT11 2040 4005 0025 1363

Kennwort: Für Johanna

Das Geld kommt zu 100 Prozent der Familie zugute.