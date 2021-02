Startschuss für neuen Sportplatz soll heuer fallen

Wenn alles klappt, könnte im Herbst mit dem Bau der neuen Sportanlagen für den USV Lamprechtshausen begonnen werden.

Rund zehn Millionen Euro beträgt das Budget der Gemeinde Lamprechtshausen für das Jahr 2021. Damit bewegt man sich in einem üblichen Rahmen. Wegen der durch Corona gesunkenen Bundesertragsanteile (minus 500.000 Euro) und gestiegener Sozialausgaben musste aber auch in Lamprechtshausen, wie in vielen andren Gemeinden, auf Rücklagen zurückgegriffen werden. "Gott sei Dank haben wir entsprechende Rücklagen gebildet", so Bürgermeisterin Andrea Pabinger.

Größtes Projekt, das heuer angegangen werden soll, ist die Errichtung neuer Sportanlagen beim örtlichen Fußballplatz. "Wir hoffen auf ...