Startschuss zum Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn erfolgt

Auf 20 Kilometern Länge wurde die Bahn im Sommer 2021 beim Hochwasser zerstört. Bis Herbst soll die Bahn wieder bis nach Mittersill verkehren. Anschließend soll es weiter nach Krimml gehen.

Hauruck! Das Werkl soll schließlich irgendwann wieder fahren, also legte am Sonntag am Bahnhof Niedernsill auch die Politik kurz Hand an: Landesrat Stefan Schnöll, Philipp Weis (Land Salzburg), Michael Baminger (Vorstand Salzburg AG) und Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Im Sommer 2021 haben Hochwasser und Muren die Gleise der Pinzgauer Lokalbahn massiv zerstört. Die Gleiskörper waren teilweise komplett unterspült. Derzeit fährt die Pinzgauer Lokalbahn nur von Zell am See bis Niedernsill. Das soll sich ab Herbst 2023 ändern. Denn jetzt startet der hochwassersichere Wiederaufbau - zunächst bis Mittersill, in weiterer Folge durchgehend bis Krimml. Am Sonntag gaben Landes- und Gemeindepolitik sowie die Salzburg AG den Startschuss dazu.

Ab September wird der Takt bis 22 Uhr erhöht

"Ab September werden wir die Betriebszeiten deutlich erhöhen und sechs zusätzliche Verbindungen am Tag einführen. Damit wird es zwischen Zell am See und Mittersill in beide Richtungen einen durchgehenden Takt bis 22 Uhr geben. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt für den öffentlichen Verkehr im Oberpinzgau und außerdem ein oft geäußerter Wunsch der Bevölkerung vor Ort", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.



"Mit dem heutigen Spatenstich zum Wiederaufbau und den damit verbundenen Modernisierungs- und Begleitmaßnahmen wird ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der 125-jährigen Geschichte der Pinzgauer Lokalbahn geschrieben", sagt Michael Baminger, Vorstandssprecher der Salzburg AG. Niedernsills Bürgermeister Günther Brennsteiner sagt: "In Zeiten der Nachhaltigkeit ist es wichtig, dass es dauerhaft öffentliche Verkehrsmittel gibt. Profitieren werden jedenfalls die Schüler, Jugendlichen und Berufstätigen, die täglich im Oberpinzgau pendeln müssen."

Uttendorf und Stuhlfelden sollen als erstes profitieren

Uttendorf und Stuhlfelden sind die ersten beiden Gemeinden im Oberpinzgau, die demnächst wieder per Bahn erreichbar sein werden. "Wir fiebern dem Herbst entgegen. Endlich kommt die Bahn wieder zu uns. Damit rücken wir mit den Öffis wieder besser an das regionale Zentrum im Zeller Becken", betonen Bürgermeisterin Sonja Ottenbacher (Stuhlfelden) und ihr Uttendorfer Amtskollege Hannes Lerchbaumer.

Die Kosten für den Wiederaufbau belaufen sich auf rund 12 Millionen Euro allein bis Mittersill. Rund 20 Kilometer Strecke wurden beim Hochwasser 2021 zerstört. Insgesamt zählt die Pinzgauer Lokalbahn rund 52,8 Kilometer Streckenlänge und 39 Haltestellen zwischen Zell und Krimml.