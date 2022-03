Mit 3.348 Corona-Neuinfektionen wurde von Mittwoch auf Donnerstag wie prognostiziert ein neuer Rekordwert seit Beginn der Pandemie im Land Salzburg erreicht. Aber die Spitalszahlen bleiben stabil.

Darüber hinaus waren auch die 7-Tage-Inzidenz mit 2.896 und die Zahl der aktiven Infektionen mit 21.948 noch nie so hoch wie heute. "Ein Ende des Aufwärtstrends ist derzeit leider nicht in Sicht. Der Reproduktionswert bleibt mit 1,07 deutlich über der Marke von 1, das heißt auch in den nächsten Tagen werden die Zahlen steigen", sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

Statistisch gesehen stabil bleibt die Coronalage in den Salzburger Krankenhäusern. Derzeit befinden sich 99 Coronainfizierte in Spitalsbehandlung, davon drei auf Intensivstationen. In diesem Zahlenbereich bewegen sich die Werte seit etwa Anfang Februar.

Zur Infektionsentwicklung erklärt Statistiker Filipp: "Seit Anfang Jänner gab es im Bundesland im Schnitt täglich rund 1.800 Fälle. Seit Beginn der Pandemie wurden bisher mehr als 225.000 positive Fälle registriert, mehr als die Hälfte davon in den etwas mehr als zwei Monaten des laufenden Jahres 2022. Die Zunahme der Fallzahlen betrifft aktuell insbesondere den Zentralraum, das dürfte neben den Auswirkungen der Öffnungsschritte auf die bereits stärkere Verbreitung der BA.2 Variante in dieser Region zurückzuführen sein."

Viele Infektionen bei den jungen Leuten

Bei den 5- bis 19-Jährigen ist die 7-Tage-Inzidenz mit rund 4.600 deutlich höher als in den anderen Altersgruppen. Am meisten betroffen sind die 10- bis 14-Jährigen mit rund 5.300. Aber auch bei den über 70-Jährigen beträgt die 7-Tage-Inzidenz rund 1.400. "In der letzten Woche sind die Fallzahlen vor allem bei den über 60-Jährigen stärker gestiegen, diese Tendenz bestätigt sich auch im Vergleich zu den Werten vor einem Monat", so Filipp.



Ampelkommission tagt

Die Ampelkommission wird heute, Donnerstag, wie jede Woche eine neue Bewertung der Gefahrenlage vorgenommen. Angesichts der aktuellen Situation in Österreich und Salzburg ist mit keiner Änderung der Einstufung mit "Rot - sehr hohes Risiko" zu rechnen. Die endgültige Entscheidung der Kommission wird am Abend an dieser Stelle ergänzt.