Salzburg: Zahl der Coronainfizierten erstmals seit drei Monaten wieder unter 10.000

Der Abwärtstrend bei den Coronazahlen setzt sich im Bundesland Salzburg weiter fort. Am Mittwochnachmittag sank die Zahl der aktiv Infizierten erstmals wieder unter 10.000.

Das Dashboard des Landes Salzburg wies am Mittwoch um 15.31 Uhr die Zahl 9259 bei den Infizierten aus. Das entsprach fast genau dem Wert vom 10. Jänner (9305), also vor gut drei Monaten.

In der Statistikmeldung vom Mittwochvormittag (10.40 Uhr) waren noch 10.744 Menschen in Salzburg als aktiv infiziert registriert gewesen. Der mit Anfang März eingesetzte steil nach oben führende Trend bei den Infiziertenzahlen geht also nun in einem ähnlich rasanten Tempo wieder bergab. Am Höhepunkt der aktuellen Coronawelle waren am 24. März noch 26.187 aktiv Infizierte erfasst gewesen.

Vorbereitung für Welle im Herbst

Peter Schinnerl, Leiter des Coronamanagements des Landes Salzburg, führte am Mittwochmorgen im ORF Salzburg (Radio) den markanten Rückgang der Zahlen aber nicht darauf zurück, dass weniger getestet wird: "Insgesamt wird nicht so viel weniger getestet, dass dies Auswirkungen auf die Zahlen haben könnte."

Im Mai könnte sich die Lage jedoch weiter entspannen. Im Hintergrund laufen unterdessen logistische und organisatorische Vorbreitungen für eine mögliche weitere Welle. Diese könnte uns wieder im Herbst das Leben schwerer machen.