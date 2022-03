Die Zahl der Coronainfektionen hat im Land Salzburg mittlerweile einen neuen Höchstwert erreicht. In den Krankenhäusern ist die Situation hingegen stabil.

2.868 bestätigte neue Fälle - das ist der zweithöchste Wert seit Pandemiebeginn - von Dienstag auf Mittwoch bedeuten einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz auf 2.717 - das ist nur mehr knapp 60 Punkte unter dem bisherigen Höchststand. "Wir erreichen jetzt wieder die Werte wie beim Höhepunkt im Jänner und Anfang Februar. Hingegen ist die Lage in den Spitälern mit 103 Covidpatienten, drei davon auf der Intensivstation, noch stabil", sagt Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

Das war die Lage am Vormittag. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Zahl der aktiv Infizierten bereits 20069.

Und dann veröffentlichte das Land Salzburg am Nachmittag die Entwicklung des Tages. Demnach waren im Bundesland bereits 21261 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. So viele waren es seit Pandemiebeginn noch nie - mehr als ein Drittel der betroffenen Menschen lebt im Flachgau (8471).

"Zentralraum derzeit besonders betroffen"

Die meisten Neuinfektionen gibt es derzeit laut Landesstatistiker Gernot Filipp im Zentralraum, also in der Stadt Salzburg, im Tennengau und im Flachgau, aber nicht nur. "Wir sehen erste Effekte der Öffnungsschritte, allerdings sind alle Bezirke stark betroffen. Die Zahl der Gemeinden mit hohen Inzidenzen steigt ebenfalls wieder, derzeit liegt die 7-Tage-Inzidenz in 39 Gemeinden über 3.000, es gibt keine einzige ohne aktive Infektionen", erklärt Filipp.

Durchschnittsalter im Todesfall liegt bei 79

Bis dato gab es 857 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid in Salzburg, die Personen waren durchschnittlich 79 Jahre alt. "Die Zahlen sind zwar nicht mit dem November und Dezember vergleichbar, aber auch im Jänner gab es 23 Todesfälle, im Februar waren es 35 und im März bisher 11. Für mich ein eindeutiges Zeichen, dass die Krankheit nicht zu unterschätzen ist und jeder besonders tragische Fall einer zu viel ist", sagt Filipp.

Impfungen lassen stark nach

"Bei den Impfungen sieht man einen deutlichen Rückgang, die Leute lassen sich nur mehr vereinzelt gegen eine schwere Coviderkrankung schützen. In den vergangenen sieben Tagen ließen sich zum Beispiel nur 186 Personen die erste Dosis verabreichen", fasst Filipp zusammen. Auch die Zahl der gültigen Impfzertifikate bewegt sich kaum, sie liegt noch immer unter 70 Prozent. Bei der impfbaren Bevölkerung über 5 Jahre beträgt der Wert 69,1 Prozent, bei der Gesamtbevölkerung 65,6 Prozent.

"Es wird weiter nach oben gehen"

Die Reproduktionszahl liegt inzwischen wieder über 1, genau bei 1,06. "Das lässt die Prognose zu, dass die Zahlen weiter steigen werden und wahrscheinlich in den nächsten Tagen die Spitzenwerte vom Jänner übertreffen. Das Ganze bei mittlerweile weniger Tests, da die 3G-Regelung für weite Teile des täglichen Lebens aufgehoben wurde und man für die meisten Bereiche weder geimpft noch genesen oder negativ getestet sein muss", erklärt der Landesstatistiker. "Die behördlichen Tests, meist wenn man Symptome hat, liegen aber mit im Wochenschnitt 4.000 pro Tag immer noch sehr hoch", so Filipp.