"Statt dem neuen Rad stand ein alter Schinken da"

Allein in der Stadt Salzburg werden jährlich mehr als 1000 Fahrräder gestohlen. Fahrradkoordinator Peter Weiß gibt Tipps, wie man am besten vorbeugt.

JDie Stadt Salzburg bietet ihren Bürgern an, ihre Fahrräder registrieren zu lassen. Peter Weiß, Fahrradkoordinator der Stadt Salzburg, erklärt, was das bringt und wie man sein Rad am besten schützt.

Wozu das Fahrrad registrieren? Wenn es weg ist, ist es weg. . . Peter Weiß: Die Registrierung hat schon dabei geholfen, so manches Fahrrad wieder zurückzubringen. Durch die Nummer ist das Fahrrad eindeutig seinem Besitzer zuordenbar. Einmal ist ein Fahrrad in einer Lagerhalle in der Türkei aufgetaucht. Es ...