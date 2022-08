Stau auch an diesem Wochenende, aber weniger heiß

Auch an diesem Wochenende reißt die Blechlawine Richtung Süden - und auch wieder retour - nicht ab. Mit dem Megastau in der Vorwoche ist die Verkehrssituation aber nicht zu vergleichen.

Mit längeren Wartezeiten war am Samstag vor allem vor dem Grenzübergang Walserberg zu rechnen, Stau auf dem Knoten Salzburg inklusive, und das in beide Richtungen. Vor allem in Fahrtrichtung Villach kamen Autofahrer und -fahrerinnen nur langsam voran. Rund eine halbe Stunde Zeitverzögerung ist einzurechnen.

Die Abfahrtssperren wurden streng kontrolliert. Ersten Informationen nach wurden um die 500 Fahrzeuge daran gehindert, den Stau zu umgehen.

Einen Megastau wie am vergangenen Wochenende an Hitzetagen erlebte Salzburg aber vorderhand nicht, zudem zeigte sich der Wettergott mit gemäßigten Temperaturen gnädig. Ende Juli hatte die Ferienzeit in Bayern und Baden-Württemberg begonnen. Beide Bundesländer haben zusammengezählt mehr als 24 Millionen Einwohner. ÖAMTC und ARBÖ hatten diesen Höhepunkt des Reiseverkehrs Richtung Süden prognostiziert.

