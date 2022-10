Stau zum Tag der deutschen Einheit in Salzburg: Einkaufsgäste treffen auf Pendlerverkehr

An dem deutschen Feiertag ist auch in diesem Jahr wieder mit großem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der ÖAMTC rät dazu, die Stadt Salzburg mit dem Auto zu meiden.

Der deutsche Nationalfeiertag am 3. Oktober ist alle Jahre wieder auch ein großer Stautag für Salzburgerinnen und Salzburger. Denn viele Menschen aus dem benachbarten Bayern nutzen den Tag der deutschen Einheit für einen Einkaufsbummel in Salzburg: Sie haben frei, während in Salzburg die Geschäfte ganz normal geöffnet haben. Der ÖAMTC rechnet jedenfalls wieder mit Staus in und um die Stadt Salzburg, sagt Stauexpertin Aloisia Gurtner. "Wir wissen aus den vergangenen Jahren, dass viele aus der Grenzregion den Tag für eine ...