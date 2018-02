Staublawine ging auf dem Hohen Göll ab

Die Bergrettung rückte zu dem massiven Schneebrett aus.

Wegen eines großen Lawinenabgangs mussten am Montagnachmittag Bergrettung und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei ausrücken. Die bayerische Bergwacht hatte rechts von der Göll-Ostwand ein massives Schneebrett bzw. eine Staublawine beobachtet. Die Lawine habe sich am Wilden Freithof verteilt, sagt Christian Schartner von der Bergrettung Hallein. "Da es manchmal Alpinisten in diesen Bereich verschlägt, mussten wir den Vorfall abklären." Der Polizeihubschrauber wurde zum Erkundungsflug gerufen, Mitglieder der Bergrettung flogen mit den Piloten des Innenministeriums den Bereich ab. Es konnten keine Spuren entdeckt werden. Der Einsatz wurde abgebrochen.

(SN)