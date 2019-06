Freie Fahrt statt langer Wartezeiten: Sowohl am Samstag als auch am Sonntag blieben die bayerischen Kontrollstellen am Grenzübergang Walserberg verwaist.

Die Rückreise der Bayern und Baden-Württemberger aus den Pfingstferien verlief am Wochenende entspannter als gedacht. Die Befürchtungen, dass sich die Autokolonne von der deutschen Grenze am Walserberg kilometerlang zurückstaut, trat nicht ein. Und zwar deshalb nicht, weil am Grenzübergang keine ...