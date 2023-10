Stauchaos am Tag der Deutschen Einheit in Salzburg erwartet

Bereits am Wochenende kam es zu langen Staus.

Der deutsche Nationalfeiertag am 3. Oktober ist alle Jahre wieder auch ein Stautag für Salzburger. Denn viele Menschen aus dem benachbarten Bayern nutzen den Tag der deutschen Einheit zum Beispiel für einen Einkaufsbummel hierzulande. Bereits am Samstag kam es auf der A10 im Baustellenbereich der Tunnelgruppe Werfen zu einem Stauchaos. Der ÖAMTC führt den starken Reiseverkehr in Richtung Süden ebenfalls auf das verlängerte Wochenende in Deutschland und den Feiertag am Dienstag zurück. Der Autoclub rät Salzburgern, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.