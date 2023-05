Staufen: Bergwacht rettete Verstiegenen aus den steilen Nordabbrüchen

Die Bergwacht in Bayern war am Montag und am Samstag im Einsatz.

Die Einsatzkräfte der Bergwachten Bad Reichenhall, Freilassing und Teisendorf-Anger und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" waren während der vergangenen Schönwettertage bei drei Notfällen am Hochstaufen und Teisenberg gefordert. Am Montagvormittag mussten sie einen unverletzten 54-jährigen einheimischen Bergsteiger retten, der bei der Überschreitung zwischen Zennokopf und Mittelstaufen den Steig verloren hatte, auf einem Graspolster rund 50 Höhenmeter unterhalb des Grats in den steilen Nordabbrüchen des Mittelstaufens festsaß und deshalb gegen 10 Uhr bei der Leitstelle Traunstein einen Notruf absetzte.

Bereits am Samstagnachmittag stürzte gegen 13.30 Uhr ein 31-jähriger Einheimischer mit dem Mountainbike bei der Abfahrt von der Steiner Alm auf der Nordseite des Fuderheubergs (ebenfalls Teil des Staufen-Gebirgsstocks). Er verletzte sich am Unterarm und am Brustkorb. Der Bergwacht-Einsatzleiter und der Landrettungsdienst des Roten Kreuzes konnten mit einem Berchtesgadener Rettungswagen und dem Reichenhaller Notarzt über die Baumannstraße bis zum Patienten fahren, ihn notfallmedizinisch versorgen und ihn dann in die Kreisklinik Bad Reichenhall bringen, wobei der Einsatz eine gute Stunde dauerte.