Staus wegen Reisewelle in Salzburg: Entspannung noch nicht in Sicht

Freitagmittag starteten die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg. Autofahrerinnen und Autofahrer in Salzburg brauchen am Wochenende gute Nerven. Zwischen Neukirchen in Bayern und dem Knoten Salzburg hat sich ein großer Stau gebildet.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Aktuelle Bilder vom Stau auf der A10 Richtung Süden.

In Salzburg gibt es auf der A10 Tauernautobahn wegen des starken Reiseverkehrs mehrere Staubereiche in Richtung Süden. "Vor dem Hiefler Tunnel wurde schon kurz nach 6 Uhr Blockabfertigung verhängt. Inzwischen staut es sich ca. 15 Kilometer bis Hallein zurück", meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler am Samstagmorgen. Weiterführend kam es entlang der A10 zu sehr dichtem Kolonnenverkehr in Richtung Karawanken-Autobahn (A11). Die Wartezeit vor dem Karawankentunnel beträgt nach wie vor etwa 45 Minuten. Vor dem Ofenauer Tunnel und vor der Galerie Oberweißburg bei Zederhaus herrscht Blockabfertigung. Auch zwischen Hüttau und der Einhausung Flachau staut es sich. Verkehrsteilnehmer verlieren Summe etwa eine Stunde. Mehr als eine Stunde Verzögerung gibt es derzeit auf der A8 in Bayern. Zwischen Neukirchen und dem Knoten Salzburg staut es kilometerlang. Im Laufe des Vormittags machte sich auch der Rückreiseverkehr in der Gegenrichtung bemerkbar: Auf der Tauernautobahn zwischen Hüttau und dem Helbersbergtunnel wurde die Blockabfertigung aktiviert. Es ist mit 30 Minuten zusätzlicher Fahrzeit zu rechnen. Entspannung der Verkehrslage frühestens am späteren Nachmittag erwartet Eine Entspannung der Lage auf Salzburgs Autobahnen sei derzeit noch nicht in Sicht, meldete der ÖAMTC. Aus dem Raum Bayern komme nach wie vor sehr viel Verkehr nach. Mit einer Besserung auf der Achse A10-A11 zum Karawankentunnel könne also erst am späteren Nachmittag gerechnet werden.