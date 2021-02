Steckte Ex-Kampfsport-Champion Vereinsgelder in die eigene Tasche? - Freisprüche in Salzburger Prozess

Mit den Vorwürfen der Untreue und des Sozialleistungsbetrugs sah sich Mittwoch ein 37-jähriger, einst sehr erfolgreicher Kampfsportler aus Aserbaidschan in einem Prozess am Salzburger Landesgericht konfrontiert. Mitangeklagt wegen selbiger Delikte: ein 61-Jähriger aserbaidschanischer Herkunft mit weißrussischem Pass. Der Ex-Kampfsportler, er lebt mit positivem Asylbescheid in Salzburg, hatte seinen Angaben nach Ende 2018 mit dem Mitangeklagten einen gemeinnützigen Verein gegründet.

SN/apa Symbolbild.