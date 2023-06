Steht der nächste Rekordsommer bevor?

Der Sommer 2022 sprengte alle Rekorde hinsichtlich der Nächtigungszahlen in heimischen Betrieben. Ob auch heuer wieder ein solcher Ansturm auf die Pongauer Urlaubsorte zu erwarten ist, darüber sprachen die PN mit Touristikern und Hoteliers aus der Region.

Mit über vier Millionen Übernachtungen in den Monaten Mai bis Oktober alleine im Pongau stellt diese Zahl einen Rekordwert dar. Der Sommer 2022 war somit der bisher erfolgreichste für den Tourismus im Bezirk. Es wurde sogar der bisherige Top-Sommer 2019 - also noch aus Zeiten vor Corona - überflügelt.

Nun stellt sich die Frage: Wartet erneut ein Rekordsommer auf uns? Die derzeitige Buchungslage stimme zuversichtlich, wird von allen Seiten gemeldet. Auch Leo Bauernberger, Geschäftsführer der SalzburgerLand Tourismus GmbH, bläst ins gleiche Horn: "Die Buchungslage ist sehr gut, die Reiselust vorhanden." Es ist also zu erwarten, dass der gerade begonnene Sommer ähnlich lukrativ bzw. noch besser wird als der letzte.

Im vergangenen Jahr besonders beliebt bei den Gästen aus nah und fern - die meisten, nämlich 45 Prozent, kamen aus Deutschland - waren die Ortschaften Flachau, Bad Hofgastein und Wagrain.

Was erwarten sich die Pongauer Tourismusgemeinden nun von der anlaufenden Saison? Ist der letzte Sommer überhaupt noch zu übertreffen? Und wie viel Tourismus verträgt unsere Region noch?

Stefan Passrugger, Geschäftsführer von Wagrain-Kleinarl Tourismus, berichtet über einen sehr starken Start in den Sommer. "Wir blicken einer sehr guten Saison entgegen. Die Buchungslage ist gleich wie in den letzten Jahren. Das stimmt uns natürlich positiv", zeigt sich der Touristiker optimistisch. Es sei von enormer Bedeutung, dass die Gäste nach Wagrain-Kleinarl kämen, denn dies sei die wichtigste Wirtschaftsgrundlage der Region, berichtet Passrugger und sagt: "Wir bieten Qualität, investieren stark in Nachhaltigkeit. Das und unser vielseitiges Angebot kommen bei den Gästen sehr gut an. Wir rechnen damit, dass der Sommer 2023 ähnlich gut wird wie 2022."

Die Teuerung wäre nicht zu merken, die Leute würden beim Urlaub noch nicht sparen, so Passrugger.

Dieser positiven Einschätzung schließt sich auch der Wagrainer Hotelier Karl Rötzer an. Er ist Inhaber des Hotels "Wagrainer Hof" und freut sich über gute Aussichten: "Die Buchungslage ist hervorragend. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns über eine Auslastung von durchwegs über 90 Prozent bis weit in den Herbst. Viel mehr geht nicht mehr." Erfreulich seien auch die relativ langen Aufenthalte seiner Gäste, die überwiegend aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Dänemark kämen.

Nicht nur in Wagrain-Kleinarl, sondern auch in Gastein zeigt man sich zuversichtlich hinsichtlich der Gästezahlen und rechnet mit einer guten Sommersaison. Franz Naturner, Geschäftsführer bei Gastein Tourismus, freut sich über eine stabile Buchungslage: "Wir sind an und für sich sehr zufrieden. Es ist zwar zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer einzuschätzen, aber wir rechnen damit, dass diese Sommersaison ähnlich gut wird wie letztes Jahr." Auch die Beherberger seien zufrieden, berichtet Naturner und geht davon aus, dass das Gasteinertal vor allem aufgrund seines qualitativ hochwertigen Angebotes in den Bereichen Kultur, Wandern und Thermen weiterhin bei Gästen aus nah und fern beliebt sein wird.

Etwas verhaltener blickt Elfi Keil vom Alpenschlössl in St. Johann-Alpendorf auf die Sommersaison. Sie berichtet über eine Vorbuchungslage, die nicht so gut sei wie in den Jahren zuvor, wobei der Juli deutlich besser sei als der Juni, was sie hoffen ließe. "Wir wünschen uns deshalb viele kurzfristige Buchungen - der Trend geht ohnehin in diese Richtung", bemerkt die Hotelierin und sieht einen weiteren Grund des geringeren Gästeaufkommens in der Sehnsucht der Menschen, wieder in die Ferne oder ans Meer zu reisen, was während der Corona-Pandemie nicht möglich war und jetzt von vielen Gästen nachgeholt werden würde. "Was man schon auch merkt, ist, dass viele aus unserer Gästeschicht, der Mittelschicht, sparen müssen und kürzere Aufenthalte buchen", sagt Keil.

Auch in Filzmoos gebe es hinsichtlich der Buchungslage noch Luft nach oben, berichtet Herbert Rettenwender, Inhaber des Aparthotels & Cafés Hirschenau und des Hotels Alpenblick. Er sagt aber gleichzeitig: "Filzmoos ist kein Ort für Touristenmassen. Das ist nicht das Ziel. Hier ist es noch ruhig, man kann sich entspannen und entschleunigen. Man findet bei uns noch Idylle." Trotz dieser Einstellung sei es wichtig, Gäste nach Filzmoos zu locken. Aber, obwohl die Buchungslage für den Sommer noch eher durchwachsen sei, geht Rettenwender davon aus, dass "dieser Sommer ähnlich gut wird wie letztes Jahr".

So groß die Freude im Tourismus, der Hotellerie und Gastronomie über die Beliebtheit des Pongaus als Tourismusdestination auch ist, so viele Herausforderungen bringt diese Tatsache auch mit sich. Eine davon ist der akute Personalmangel in der Gastronomie und Hotellerie. So gab es laut Thomas Burgstaller vom Arbeitsmarktservice Bischofshofen mit Stand Ende Mai noch 705 offene Stellen im Hotel- und Gastgewerbe im Pongau.

Dass die Personalsituation schwierig ist, bestätigt auch Elfi Keil: "Auch wir haben, wie die meisten anderen, große Mühe, Fachpersonal zu finden. Unser Glück ist, dass wir ein gutes Stammpersonal haben, das den Betrieb aufrechterhält." Über eine ganz ähnliche Lage berichtet Herbert Rettenwender: "Prinzipiell haben wir ausreichend Personal, aber Fachpersonal zu finden, ist extrem schwierig. Und das, obwohl wir unseren Angestellten viel bieten. Sie haben bei uns eine Jahresstelle, werden auf Augenhöhe behandelt, dürfen ihre Kinder in den Betrieb mitnehmen. Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind. Nur so bleiben sie."

Dass Mitarbeiterzufriedenheit enorm wichtig ist, bestätigt auch Karl Rötzer: "Wir sind zum Glück sehr gut aufgestellt und haben eine super Truppe. Das liegt auch daran, dass von meinen 55 Angestellten bis auf einige wenige alles Stammpersonal ist. Das möchten wir auch halten, deswegen bieten wir ihnen einiges - gute Entlohnung, gutes Essen, schöne Unterkünfte. Nur so geht es."

Es bleibt also abzuwarten, ob auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder ein so arbeitsintensiver Sommer wartet wie im vergangenen Jahr und ob sich Hoteliers und Touristiker am Ende der Sommersaison wieder über einen Rekordsommer freuen dürfen.