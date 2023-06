Steht erneut ein Stau-Sommer bevor?

Laut ÖAMTC und Land Salzburg ist auch dieses Jahr in den Sommermonaten wieder mit einem sehr starken Verkehrsaufkommen und Staus auf den heimischen Straßen zu rechnen.

Wie jeden Sommer, so lässt sich vermuten, werden sich auch heuer wieder kilometerlange Blechkolonnen bilden. Es scheint bereits fast so, dass es sich hier um ein Ritual handelt, das sich alle Jahre wieder auf dieselbe Art und Weise vollzieht. Zuerst beginnt der Sommer, dann die Ferien und unmittelbar darauf auch die stärkste Reisezeit. Viel gereist wir auf heimischen Straßen allerdings nicht, meist wird gestaut. Besonders betroffen davon ist immer auch die Autobahn A 10, die unter anderem einmal quer durch den Pongau führt. Dort mussten im vergangenen Sommer alle, sowohl Durchreisende wie auch Einheimische, eine ordentliche Portion Geduld an den Tag legen.

Auch in diesem Sommer werden sich - laut ÖAMTC - an einigen neuralgischen Punkten wieder kilometerlange Blechkolonnen bilden. Und: Es ist anzunehmen, dass auch der Pongau wieder vom sommerlichen Stauchaos betroffen ist.

Auch das Land erwartet wieder ein erhebliches Verkehrsaufkommen. Aus dem zuständigen Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll wird gemeldet: "Wir rechnen auch leider heuer wieder mit verstärktem Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd-Verbindung in den Ferienzeiten. Das Land Salzburg wird deshalb durchgehend im Sommer - wie bereits zu Pfingsten - Abfahrtssperren aktivieren, die von einem privaten Sicherheitsdienst, der ASFINAG und der Polizei kontrolliert werden, um so gut wie möglich den Ausweichverkehr zu verhindern. Bei einem solch massiven Verkehrsaufkommen ist das aber leider nicht immer zu hundert Prozent möglich. Darüber hinaus ist ein Dosiersystem am Walserberg in Prüfung, um bei einer Überlastung schon frühzeitig die Masse an durchreisenden Verkehrsteilnehmern abzufangen, damit sie nicht die Orte zustauen." Dass Baustellen entlang der Transitroute jedoch zu massiven Einschränkungen und in Folge zu Staus führen können, sei anzunehmen. "Wir sind dazu immer wieder mit dem Baustellenbetreiber ASFINAG in Kontakt, um darauf einzuwirken, dass die Baustellen zu den Hauptreisezeiten vermieden werden. Die ASFINAG hat uns zugesichert, dass sie auch diesen Sommer darauf achtet, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten", ist man im Büro Schnell bemüht, auf die Baustellensituation positiv einzuwirken. Es sei jedoch davon auszugehen, dass in den Baustellenbereichen, vor allem in Verbindung mit Unfällen und Pannen, mit Staus gerechnet werden muss. Denn: "An den Wochenenden im Sommer ist die Kapazitätsgrenze auf unseren Straßen definitiv erreicht."

Was also bleibt, ist in den bevorstehenden Sommermonaten die Reiseplanung so zu legen, dass nicht am Wochenende in den Süden gestaut werden muss, unnötige Fahrten vor allem an Samstagen und Sonntagen zu vermeiden und - wenn's einen dann doch erwischt - Ruhe zu bewahren.