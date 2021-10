Steinerner Florian schützt die Feuerwehr aus Holz

Der Salzburger Künstler Marcus Holleis wollte "schon länger was Großes machen". Das Ergebnis: ein Heiliger aus Untersberger Marmor für Thalgau.

Ein neues Feuerwehrhaus braucht einen heiligen Florian. Der Löschzug Unterdorf bei Thalgau ließ sich für sein an sich schon außergewöhnliches Gebäude etwas Besonderes einfallen. Ein maschinell hergestellter Florian war eher nicht erwünscht. Feuerwehrmann Günther Pichler konnte seinen Schwager Marcus Holleis für den Auftrag gewinnen. Seit Juni arbeitet der freischaffende Künstler, ein gelernter Steinmetz, in Salzburg-Mayrwies an dem 1,74 Meter großen Werk aus einem Stück. Am Anfang standen Besprechungen anhand eines Modells und der erste Aufriss. "Eigentlich wollte ich 1,80." Zufrieden ...