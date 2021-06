Steinhart Trophy 2021: Die besten Bilder

Am Samstag fand die Steinhart Trophy (Fly 4 Fun) 2021 in Salzburg statt, der Start erfolgte am Gaisberg. Hier finden Sie die besten Bilder zum Durchklicken.

Voraussetzung für die Teilnahme war eine aktive Mitgliedschaft im Salzburger Drachenflieger oder Paragleiter-Club. Jeder X-Contest Flug wurde automatisch registriert und kam in die Wertung. Es gab für jeden geflogenen Kilometer einen Punkt, egal welche Route man flog. Die Landeplätze waren in Aigen, Guggenthal sowie in Koppel. Die Auswertung wird durch die IGC-Fils ermittelt.