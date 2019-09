Steinlawine bei Hochgebirgsstausee: Ein Toter und ein Verletzter

Die Behörden bestätigen, dass bei dem Unglück in Kaprun eine Person aus Österreich ums Leben gekommen ist. Eine weitere Person wurde verletzt. Ein Steig auf 2700 Meter Höhe wurde bis zu vier Meter hoch von den Steinmassen verschüttet. Der Großeinsatz der Rettungskräfte läuft derzeit noch.

Laut Polizei soll am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr im Bereich des Mooserboden-Stausees in Kaprun eine Steinlawine abgegangen sein. Vier Alpinisten aus Österreich und Deutschland sind betroffen. Eine Person aus Österreich ist bei dem Unglück ums Leben gekommen, eine weitere wurde verletzt. Die Alpinpolizei und die Bergrettung Kaprun sind am Einsatzort. Ebenso wurden Einsatzkräfte und Behördenvertreter alarmiert. Drei Hubschrauber von Polizei und Rettung sind im Einsatz, ebenso wurde ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes entsandt. Dem Vernehmen nach dürfte die Steinlawine zwei Ehepaare erwischt haben.

Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, betont, dass es sich um eine sehr große Steinlawine gehandelt habe, die in der Bärrinne abgegangen ist. Die Unglücksstelle liegt im Bereich zwischen Hochschober und Kammerscharte auf zirka 2700 Metern Seehöhe. "Der hochalpine Kammerschartenweg wurde bis zu vier Meter hoch verschüttet. Es sind vier Personen erfasst worden." Riedler: "Wir haben auch Suchhunde inzwischen an der Unglücksstelle. Aus derzeitiger Sicht dürfte aber keine weitere Person unter den Steinmassen sein."

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See mit dem behördlichen Einsatzleiter Manfred Höger koordiniert aktuell den Großeinsatz im Bereich der Kapruner Stauseen. "Vier Hubschrauber und zirka 50 Einsatzkräfte von Bergrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehren, Verbund und Alpinpolizei sind zur Zeit im Einsatz, retten Verletzte und suchen das Gebiet nach weiteren Betroffenen ab. Wir gehen derzeit von zwei Felsstürzen aus, einer davon hat eine Gruppe Alpinisten auf dem Weg zwischen Kitzsteinhorn und Fürthermoaralm getroffen. Wir müssen den Tod einer Person bestätigen und es gibt eine verletzte Person", sagt Einsatzleiter Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft. Weiters querte der Felssturz einen weiteren Wanderweg, in diesem Fall blieben alle Betroffenen unverletzt.

Der Hochgebirgsstausee Mooserboden gehört zum Verbund-Kraftwerk. Wie Verbund-Sprecher Wolfgang Syrowatka schildert, sei die Betriebsfeuerwehr des Kraftwerkes zur Unterstützung im Rettungseinsatz ausgerückt. Das Unglück habe sich am Kammerscharten-Weg ereignet. Dabei handle es sich um einen hochalpinen Steig. Dieser Steig liege nicht im Erhaltungsbereich des Verbundes.

Quelle: SN