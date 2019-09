Steinlawine bei Hochgebirgsstausee: Ein Toter und offenbar mehrere Verletzte

Wie die Polizei mitteilte, soll im Bereich des Mooserboden-Stausees in Kaprun eine Steinlawine abgegangen sein. Ein Großeinsatz mit Hubschraubern läuft.

Laut Polizei soll am Mittwochnachmittag gegen 13.40 Uhr im Bereich des Mooserboden-Stausees in Kaprun eine Steinlawine abgegangen sein. Nach ersten Informationen sollen fünf Personen von dem Vorfall betroffen sein. Genaueres sei aber derzeit nicht bekannt, heißt es von der Polizei. "Vier Personen sollen unbestimmten Grades verletzt, eine Person soll verstorben sein." Die Alpinpolizei ist am Einsatzort. Ebenso wurden Einsatzkräfte und Behördenvertreter informiert. Drei Hubschrauber von Polizei und Rettung sind im Einsatz, ebenso wurde ein Kriseninterventionsteam entsandt. Nähere, gesicherte Informationen will die Polizei im Laufe des Nachmittags bekannt geben. Dem Vernehmen nach dürfte die Steinlawine zwei Ehepaare erwischt haben.

Der Hochgebirgsstausee gehört zum Verbund-Kraftwerk. Wie Verbund-Sprecher Wolfgang Syrowatka schildert, sei die Betriebsfeuerwehr des Kraftwerkes zur Unterstützung im Rettungseinsatz ausgerückt. Das Unglück habe sich am Kammerscharten-Weg ereignet. Dabei handle es sich um einen hochalpinen Steig. Dieser Steig liege nicht im Erhaltungsbereich des Verbundes.



