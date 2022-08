Steinschlag auf Klettersteig in Annaberg: 22-Jährige musste ins Krankenhaus geflogen werden

Die 22-jährige Tschechin brach sich einen Knöchel.

Am Donnerkogel (2.054 Meter) im Gosaukamm ist am Mittwochnachmittag eine 22-jährige Frau aus Tschechien verletzt worden. Die Bergsteigerin hatte mit drei Freunden zunächst den "Intersport Klettersteig" begangen, als sich beim Abstieg ein rund 20 Zentimeter großer Stein löste und die Frau am Fuß traf. Die Kletterin erlitt dabei einen Bruch des rechten Knöchels. Sie wurde vom Rettungshubschrauber mittels Seil geborgen und anschließend ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.