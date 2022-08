Steinschlag auf Klettersteig in Annaberg: Frau musste ins Krankenhaus geflogen werden

Die 22-jährige Tschechin brach sich einen Knöchel.

Am Mittwochnachmittag waren vier Freunde am Donnerkogel am Gosaukamm unterwegs. Die Gruppe beging den "Intersport Klettersteig" am Donnerkogel, wobei sich beim Abstieg aus unbekannter Ursache ein ca. 20 cm großer Stein löste. Aus dieser Gruppe wurde eine 22-jährige tschechische Staatsangehörige am rechten Fuß getroffen. Sie erlitt dabei einen Bruch des rechten Knöchel, weshalb sie nicht mehr selbstständig absteigen konnte. Ihre Begleiter führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und setzten einen Notruf ab. Die verletzte Kletterin wurde vom Notarzthubschrauber "Alpin Heli 6" mittels Seil geborgen und anschließend ins Krankenhaus nach Schwarzach geflogen.