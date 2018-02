Steppen für hautkranke Kinder

Stepptanz mit Live-Musik zugunsten der Schmetterlingskinder. Das bringen kommenden Sonntag zwei Frauen zuwege. Eine kommt aus der IT, eine aus der Medizin, beider Herz schlägt für Irish Dance.

Die grüne Insel Irland verbreitet am 4. und 10. März im OFF Theater ihren Charme. Für freiwillige Spenden zugunsten der "debra Austria Schmetterlingskinder" können Besucher einen Abend der besonderen Art erleben. Wenn die 15 Tänzerinnen der "Irish Beat Factory" zu steppen beginnen, rocken sie jedes Haus. Zu Live-Musik unter der Leitung von Maria Dengg lassen die Frauen ihre Beine fliegen und den Boden beben. Sie tanzen solo und miteinander und vermitteln, was sie am Irish Dance begeistert: Die Leidenschaft und Freude des Volkstanzes - der seit einem Auftritt von Gene Butler und Michael Flatley beim Eurovisions-Songcontest 1994 in Dublin Furore ausgelöst hat. Die siebenminütige Tanzeinlage war die Geburtstunde von "Riverdance" und "Lord of the Dance", jene Shows, die auch in Salzburg bis heute regelmäßig ausverkauft sind.

Befallen hat das Stepptanzfieber auch Christina Affenzeller aus Ansfelden (OÖ) und Selina Scherler aus Wien. "Wir kannten uns aus der Tanzturnierwelt", erzählt Affenzeller. Nägel mit Köpfen machten sie aber erst, als beide (Affenzeller IT und Scherler Medizin) in Salzburg studierten und sich zufällig hier wiedertrafen. "In einem Irish Pub entstand die Idee, Irish Dance zu verbreiten", erzählt Affenzeller. Zum ersten Stepptanztraining kamen vier Frauen.

Vier Jahre später ist die Truppe der "Irish Beat Factory" auf gut 15 Schülerinnen angewachsen. Sie tanzen aus Freude am gemeinsamen Steppen und um fit zu sein. "Steppen ist richtig anstrengend", verdeutlicht Affenzeller, dass der Tanz eine Sportart ist - zwar in einer Nische, doch mittlerweile zu bedeutender Größe gekommen. Immer in den Osterferien findet die Weltmeisterschaft statt. Heuer wird sie in Glasgow in Schottland ausgetragen. "Wir fahren hin, wenn es sich ausgeht", planen die Tanzlehrerinnen.

Vorerst fiebern die beiden auf ihren ersten Charity-Abend hin. Der Erlös kommt wie bei allen ihren Auftritten auf Hochzeiten, in Bars sowie am Linzergassenfest, dem EB-Haus Salzburg zugute, der einzigen Spezialklinik für Schmetterlingskinder (Betroffene der folgenschweren unheilbaren EB-Hautkrankheit) in Österreich und seit einem medizinischen Durchbruch Ende 2017 europaweit bekannt. Bei ihren Auftritten im OFF Theater erwarten die Netzwerkadministratorin und die Medizinstudentin viele spendenfreudige Besucher. "Wir würden gerne 3000 bis 4000 Euro im EB-Haus abgeben", so Affenzeller zuversichtlich. "Think big" gilt inzwischen auch bei den Irish Dance-Weltmeisterschaften. Dort messen sich Ende März 6000 Stepptänzerinnen und -tänzer miteinander.

Irischer Charity-Abend

zugunsten der debra Austria Schmetterlingskinder, So., 4., und Sa., 10. März 2018, OFF Theater, Eichstr. 5, Salzburg-Gnigl. Beginn 19.30 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spende.