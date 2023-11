Sterben als ein Teil des Lebens

Regionale Hospizteams bieten Schwerkranken kostenlose Hilfe in allen Lebensbereichen.

Im letzten Lebensabschnitt, wenn es nicht mehr primär um Heilung oder Lebensverlängerung um jeden Preis geht, steht für die meisten Menschen die würdevolle Lebens- und Sterbebegleitung im Vordergrund.

Initiative im Flachgau seit 2004

Im Flachgau gibt es Hospizarbeit seit den Anfängen der Hospiz-Bewegung Salzburg in den 90ern. Eine eigene Hospiz-Initiative Flachgau wurde 2004 in Neumarkt gegründet. "Die Hospizbewegung versteht sich als Bewegung fürs Leben. Sterben wird als Teil des Lebens verstanden. Wir unterstützen Schwerkranke und Sterbende, deren Angehörige und Freunde sowie trauernde Menschen", sagt Elfriede Reischl, Leiterin der Hospiz-Initiative in Neumarkt.

Alle zehn ehrenamtlichen Begleiterinnen und Begleiter - allesamt einschlägig ausgebildet - bieten regelmäßige Besuche zu Hause, im Krankenhaus oder im Pflegeheim sowie entlastende Gespräche an. Dazu kommt die Unterstützung und Entlastung Angehöriger, etwa durch Sitzwachen während der Nachtstunden, sowie Trauerbegleitung. Die Mitglieder des Hospizteams unterliegen dabei allesamt der Schweigepflicht. "Manchen Menschen fällt es am Ende des Lebensweges schwer, mit den Angehörigen über ihre Sorgen, Ängste, Gedanken und Gefühle zu sprechen, denn sie wollen sie nicht zusätzlich belasten. Unsere ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiter bedeuten für viele eine wesentliche Bereicherung", sagt Reischl.



Beratungsstunden im Ärztezentrum Neumarkt

Jeden ersten Montag im Monat von 8 bis 11 Uhr sowie nach individueller Vereinbarung finden im Ärztezentrum Neumarkt Beratungsstunden der Hospiz-Initiative statt. Jeden ersten Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr gibt es Beratung im Rathaus St. Gilgen.

2012 wurde als zweite Gruppe der Hospiz-Initiative Flachgau das Team Oberndorf gegründet. Unter der Einsatzleitung von Maria Kohlbacher werden sämtliche Leistungen erbracht, die auch in Neumarkt angeboten werden. Jeden ersten Dienstag im Monat von 8 bis 11 Uhr sowie nach individueller Vereinbarung finden Beratungsstunden statt.

Darüber hinaus bietet auch das mobile Palliativteam Salzburg Stadt und Umgebung der Caritas ärztliche und pflegerische Betreuung vor allem im häuslichen Bereich an.