Sternbräu-Wirt Harald Kratzer: "Wir Wirte passen doch eh so auf"

Dezember zweitbester Monat im Jahr: Der Entfall des Weihnachtsgeschäfts schmerzt die Gastronomen besonders.

Sternbräu-Wirt Harald Kratzer geht trotz Shutdown jeden Tag ins Büro. Löhne, Fixkosten, Finanzamt, Corona-Bürokratie. Es gebe genug zu tun. Lediglich die leeren Gasträume versucht Kratzer derzeit zu meiden. "Wir arbeiten 365 Tage im Jahr am Gast. So ein leeres Gasthaus ist was ganz Deprimierendes."

Auch die 110 Mitarbeiter der Gastronomie-GmbH Sternbräu, Gablerbräu und MozArt Espresso wollten endlich wieder arbeiten. Die meisten befinden sich seit März in Kurzarbeit, über eine Whatsapp-Gruppe hält die Crew sich bei Laune. Kratzer, der ...