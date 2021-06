Sternenkino in der Stadt Salzburg: Komödien, Kultfilme und ein Tag im Zirkus

Das Sternenkino in der Altstadt und das Winterfest Salzburg tun sich zusammen. Ein Tag steht ganz im Zeichen des Circus.

Von 25. Juni bis 4. Juli verwandelt sich der Kapitelplatz in der Salzburger Altstadt wieder in einen Freiluft-Kinosaal. Heute wird die LED-Leinwand aufgestellt. Mit dem Sternenkino, das heuer zum fünften Mal stattfindet, wolle sie den Salzburgern nach der herausfordernden Coronazeit ein Stück Lebensqualität zurückgeben, sagt Organisatorin Cornelia Thöni. "Wir haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, bei dem auch Familien und Kinder auf ihre Kosten kommen." Das Sternenkino hat sich einen fixen Platz in der Altstadt erobert. Es findet an zehn Tagen ...