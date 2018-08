Nach 14-monatiger Bauzeit ging am Samstag Salzburgs neue Sternwarte am Haunsberg in Betrieb. Kernstück ist ein leistungsstarkes Teleskop, das atemberaubende Blicke ins Weltall ermöglicht. Gefeiert wird mit einem Tag der offenen Tür. Die ersten Bilder zum Durchklicken.

Quelle: SN