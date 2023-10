Steuerhinterziehung in sechsstelliger Höhe: Prozess gegen Pinzgauer Wirte-Duo vertagt

Plus

Die zwei Geschäftsführer eines großen Pinzgauer Gastrobetriebs - ein Mann und eine Frau - saßen am Donnerstag in Salzburg vor einem Schöffensenat, weil sie 300.000 bzw. 200.000 Euro an diversen Steuern dem Fiskus vorenthalten haben sollen. Der Prozess wurde vertagt.

BILD: SN/APA (DPA/SYMBOLBILD)/UNBEKANNT Symbolbild.