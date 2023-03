Steuerschwindel in Millionenhöhe: Geldstrafen für Salzburger Getränkehändler

Jahrelang, von 2009 bis 2018, hatten der Chef einer im Salzburger Innergebirg angesiedelten Getränkehandelsfirma und - in geringerem Ausmaß - ein Angestellter von ihm es zahlreichen Wirten ermöglicht, Steuern in Höhe von insgesamt 4,23 Millionen Euro zu hinterziehen. Am Mittwoch saßen der Geschäftsführer und Hauptgesellschafter sowie der Angestellte und Mitgesellschafter der Getränkehandels-GmbH nun wegen Beihilfe zur gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung vor einem Schöffengericht.

Wie Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, bereits im Vorfeld des Prozesses aus der Anklageschrift ihrer Kollegin Sabine Krünes entnommen hatte, belieferten die Angeklagten (Verteidiger: RA Peter Lechenauer) mit ihrer Firma zahlreiche Gastrobetriebe, etwa Restaurants, Bars oder Aprés-Ski-Lokale, mit Getränken jeglicher Art. Die Einkäufe der Wirte seien dabei in einen offiziellen und in einen inoffiziellen Teil gesplittet worden. Anders gesagt: Neben regulären Lieferungen an die Gastronomen, die auch mit Rechnung in der Buchhaltung erfasst wurden, habe es in großem Stil auch Barverkäufe an die Wirte gegeben, die offiziell beim Getränkehändler als Verkäufe bzw. Lieferungen an nicht namentlich angeführte Privatkunden ausgewiesen waren. Durch dieses Vorgehen, so die Anklage, sei es den Gastronomen ermöglicht worden, in ihren Lokalen teils enorme Schwarzumsätze bzw. -einnahmen zu lukrieren.

Konkret habe der erstangeklagte Geschäftsführer dazu beigetragen, dass die Wirte die Finanz dadurch um Umsatz-, Körperschafts-, Kapitalertrags- und Einkommenssteuer in Höhe von 4,23 Millionen Euro prellten. Dem Zweitangeklagten wurde die Beihilfe zur Hinterziehung von 2,16 Mill. Euro angelastet.

Mitangeklagt war auch das Unternehmen selbst nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.

Nach Abführung des Prozesses (Vorsitz: Richter Thomas Meingast), die weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte, erhielten die beiden voll geständigen Angeklagten bereits rechtskräftige Geldstrafen in Höhe von 1,25 Millionen bzw. 600.000 Euro (jeweils zur Hälfte bedingt). Die Firma bzw. der Verband, repräsentiert durch den Erstangeklagten, muss zudem 1,2 Millionen Euro Strafe, auch zur Hälfte bedingt, zahlen (nicht rechtskräftig).