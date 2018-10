Stichbahn nach Kaprun soll Straße entlasten

Sie sei leicht umsetzbar und habe großes Potenzial, glaubt Erwin Krexhammer von "probahn".

Es gibt viele Ideen, wie man die Verkehrssituation in Zell am See verbessern könnte: Umfahrung, Ausbau der Kreisverkehre, eine Einfahrtssperre mit Park-&-Ride-Parkplätzen bei der Areitbahn, Gratistickets für Gäste und mehr Züge auf der Pinzgauer Lokalbahn.

Eine gute Alternative wäre eine Stichbahn von Zell am See nach Kaprun, sagt Erwin Krexhammer von der Fahrgastinitiative "probahn". "Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Es dauert zwei bis drei Jahre, bis die Leute eine Bahn annehmen." Das Potenzial sei auf alle Fälle da. "Die Bahn verbindet die wichtigsten touristischen Einrichtungen von Zell am See und Kaprun. Es gibt über zwei Mill. Nächtigungen in den beiden Orten. Schon jetzt fahren zwischen Zell am See und Kaprun bis zu 120 Busse am Tag. Experten gehen von einem Potenzial von 300.000 bis 400.000 Fahrgästen im Jahr aus." Aber das Angebot müsse stimmen. Das heißt: Viertelstundentakt.