Die Stichwahlen in Hallein und Oberalm stehen unter gegensätzlichen Vorzeichen: Während in Hallein zwei "Neulinge" ins Rennen gehen, treffen in Oberalm zwei "Dauerbrenner" aufeinander.

Wenn am 24. März Halleiner und Oberalmer ein zweites Mal wählen, steht für die amtierenden Bürgermeister viel auf dem Spiel. In der früheren roten Hochburg Hallein regiert seit 20 Jahren die ÖVP. Maximilian Klappacher übernahm das Amt im Dezember 2018 ...