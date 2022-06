Stiefmutter und Vater bestreiten jahrelange Gewalt gegen Kinder - Prozess in Salzburg

Ehepaar vor dem Landesgericht: Laut Anklage setzte es für die zwei Buben und Mädchen ständig Ohrfeigen, sie mussten demnach stundenlang Kniebeugen machen, strammstehen oder wurden kalt abgeduscht oder in ihren Zimmern eingesperrt.

Es sind massive Vorwürfe, die Staatsanwältin Ricarda Eder gegen einen Angestellten und seine Gattin, brisanterweise eine Kindergartenpädagogin, erhebt. Das einheimische Ehepaar aus dem Land Salzburg soll über Jahre hindurch gegen seine vier Kinder - der Mann ist deren leiblicher Vater, die Frau deren Stiefmutter - regelmäßig Gewalt ausgeübt haben.

Die Staatsanwältin spricht am Donnerstag zum Auftakt des Schöffenprozesses gegen das Paar am Landesgericht von zwischen fünf und neun Jahre andauernden körperlichen und seelischen Misshandlungen; von Drohungen und Quälereien, denen die zwei Mädchen und zwei Buben ab dem Jahr 2009 ausgesetzt gewesen seien.

"Die heute großteils schon volljährigen Kinder waren zu Beginn der Übergriffe zwischen vier und zehn Jahre alt. Die Angeklagten bestraften kleine Vergehen der Kinder drakonisch", so Staatsanwältin Eder: "Regelmäßig setzte es Ohrfeigen, mehrmals wurde ein Kind die Treppe hinuntergestoßen. Die Kinder mussten wie Zinnsoldaten teils stundenlang stramm an der Wand stehen, teilweise nackt. Als weitere ,erzieherische Maßnahme' mussten die Buben und Mädchen auch teils über Stunden Kniebeugen machen, sie wurden mit kaltem Wasser abgeduscht; einen Bub hat der Vater mehrfach mit dem Kopf in die volle Regentonne getaucht - da platzten sogar einmal Adern in den Augen des Buben." Überdies sei den Kindern damit gedroht worden, dass sie ins Kinderheim kämen, wenn sie gegenüber Jugendamtvertretern die Familie nicht als perfekt darstellten.

Strafrechtlich wird dem Paar das Verbrechen der "Fortgesetzten Gewaltausübung" gemäß § 107b Strafgesetzbuch angelastet. Die Anklage basiert vor allem auf den laut Eder "glaubhaften Aussagen der Kinder, die kontradiktorisch einvernommen wurden (schonend, auf Video aufgezeichnet, keine direkte Konfrontation mit den Beschuldigten, Anm.)".

Im Jahr 2006 verließ die leibliche Mutter die Kinder - der leibliche Vater zog diese zunächst allein (weiter) auf. Bald darauf erfolgte die Scheidung von der Kindesmutter - 2008 heiratete der Vater seine jetzige, nunmehr ebenfalls angeklagte Frau. Das Ehepaar weist die schweren Vorwürfe am Donnerstag gegenüber dem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Anna-Sophia Geisselhofer) vehement zurück. Der Verteidiger des Paares: "Ja, sie haben die Kinder strenger erzogen; als ,Strafen' gab es öfters Fernseh- oder Handyverbot. Die Kinder wurden auch manchmal für eine gewisse Zeit in ihre Zimmer geschickt und mussten auch mal 15, 20 Minuten quasi wie Zinnsoldaten ruhig stehen. Aber das andere stimmt alles nicht - außer, dass die Stiefmutter einmal einem Buben eine Ohrfeige gab - was ihr heute noch extrem leid tut."

Die Stiefmutter selbst beteuert: "Ich wollte immer nur das Beste für die Kinder. Die Vorwürfe gegen uns klingen wie abgesprochen. Ich bin noch heute in Schockstarre - ich bin sehr wohl immer sehr einfühlsam mit den Kindern umgegangen."

Der Vater wiederum betont, dass wohl seine Ex-Frau "den Kindern den Kopf verdreht und sie gegen mich aufgehetzt hat". - Eine Prozessvertagung zeichnete sich ab.